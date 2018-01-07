HP KESİN SONUÇ BEKLİYOR

Halkın Partisi değerlendirme sonrası açıklama yapacağını sosyal medyadan duyurdu.

Açıklama şöyle:

Halkın Partisi olarak seçim sonuçları konusundaki değerlendirmemizi sağlıklı rakamlar, yeterli veriler ortaya çıktığı zaman yapmayı doğru buluyoruz. Halen birbiriyle çelişen ve aslında Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz doğrulanmamış olan sonuçlar gelmeye devam etmektedir. YSK tarafından ana hatlarıyla kayda değer oranda sandık açıldıktan sonra yapılacak açıklama ertesinde, gerek siyasi partilerin almış oldukları oranlar gerekse olası milletvekili sayıları netleştiğinde kamuoyu ile değerlendirmelerimizi paylaşacağız.

Sonuçların belirlenmesine bağlı olarak Parti Başkanımız Kudret Özersay bu akşam geç saatlerde, sonuçların açıklanmasının gecikmesi durumundaysa yarın sabahın erken saatlerinde basına açıklamada bulunacaktır.