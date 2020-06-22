Başbakan Ersin Tatar tarafından görevden alınan Turizm ve Çevre Eski Bakanı Ünal Üstel, ‘hükümetin küçük ortağı’ Halkın Partisi’nin talebiyle görevden alındığını söyledi. Halkın Partisi’nin Parti Meclisi kararıyla “ya Üstel görevden alınır ya da Cuma akşamı hükümet bozulur” şeklinde rest çektiğini açıklayan Üstel, “Başbakan Tatar bana sahip çıkmadı, beni budadı” dedi.

Cuma günü görevden alınan Ünal Üstel ADA TV’de katıldığı bir programda son gelişmelere ilişkin ilginç açıklamalar yaptı.

UBP tabanının Halkın Partisi’nin tavırlarından rahatsız olduğunu iddia eden Ünal Üstel, Başbakan Tatar’ın ‘hükümetin bozulmaması uğruna’ şimdiye kadar üç kişiyi Halkın Partisi’ne kurban verdiğini belirtti.

Görevden alınması konusunda 13 kişilik UBP Merkez Yönetim Kurulu’nda 11 kişinin kendisine destek verdiğini de öne süren Ünal Üstel, “Bana partim sahip çıktı ama Başbakan çıkmadı” ifadesini kullandı.