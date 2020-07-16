“’HP İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayız’ derse UBP plana evet demeyecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, İmar Planı konusunu değerlendirerek, “Halkın Partisi’nin ‘hazırlanan İmar Planı’nın noktasına virgülüne dokundurmayız’ demesi halinde Ulusal Birlik Partisi plana evet demeyecek. Böylesi bir durumda ortaya bir hükümet krizinin çıkması muhtemel” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ersan Saner bu sabah katıldığı televizyon programında, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili soruları yanıtladı.

Saner, bir krizin ve hükümetin bozulup bozulmaması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya karşılık şunları söyledi:

“Devleti idare eden hükümetler bozulmayı değil hizmeti hedeflerler. Biz UBP olarak 40 yıldır devleti idare ediyoruz ve emirnamelere inanmadığımızı söylüyoruz. Bir hükümet krizi çıkacağına ben inanmıyorum. Ancak böyle bir kriz nasıl çıkar? Eğer Halkın Partisi ‘imar planının noktasına virgülüne dokundurmayız’ noktasında ise bu plan UBP tarafından kabul edilmez. O zaman kriz çıkar siyaseten gerekli çareleri düşünülür.”

“UBP İMAP PLANLARINDAN YANADIR”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, “Ulusal Birlik Partisi’nin iktidarda veya muhalefette, imar planlarından yana olduğunu ve katkı sağladığını” de ifade etti ve şunları söyledi:

“Ülkede bugüne dek yayınlanan 8 emirname ve 2 imar planı bulunuyor. 8 emirnamenin hiçbiri UBP’nin imzasıyla yayınlanmadı. Ülkenin imar planlarıyla gelişmesini parti programına ve hükümet programına koyan UBP’dir. Son günlerde yaşadığımız imar planı ile ilgili sıkıntı aslında ilgili Bakanlığın gereken bilgileri zamanında bize vermemesinden dolayıdır.

“HÂLÂ, BAZI BİLGİLER BİZE YENİ YENİ VERİLİYOR”

Hâlâ, bazı bilgiler bize yeni yeni veriliyor. Peki, bilgi olmadan nasıl çalışma yapacağız biz?

Maraş’ın açılması ile ilgili hükümet bir tavır ortaya koyarken, ilgili Bakanlık yaptığı İmar Planı’nda bunu hesaba katmasın olur mu? Olmaz. Bir imar planında olması gereken 7 temel prensibin yüzde 60’ı bu planda yoktur.

Biz kendisi ve teknik ekibiyle son bir ayda 3 toplantı yaptık. Bunlar ortadayken çalışmayan tarafın UBP olduğunu söylemenin cesaret isteyeceğini ifade etmek istiyorum.

Medya üzerinden değil karşılıklı konuşarak çözüm üretmemizin toplum açısından faydalı olacağını söylemek istiyorum.”