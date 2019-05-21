HP ikiye bölündü: UBP ile koalisyona 40 evet 20 hayır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında toplanmaya başlayan Parti Meclisi'nin 18.30'da görüşmeye başlayacağı söylenmişti. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, UBP ile HP'nin bugün öğlen saatlerinde bir araya gelmesinin ardından taraflar Parti Meclisi ile görüşüp karar alacaklarını açıklamıştı. Öğlen yapılan toplantı ardından, koalisyona yeşil ışık çıkmıştı.

Verilen yemek arasının ardından HP'de toplantı 20:40 sıralarında tekrar başladı.

21:20:

HP meclis toplantısı sona erdi.

Özersay:

UBP ile görüşmelrin sonucunda koalisyon protokolünün unsurlarının içeriğini ele aldı. Tartışmanın sonunda oylama yaptı. 40 evet 20 hayır ile koalisyona girme kararı aldı.