HP heyeti UBP'de

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde son viraja girilirken, UBP-HP heyetleri bugün bir kez daha bir araya geldi.

Sarayönü’nde bulunan UBP Genel Merkezi’ndeki toplantı, saat 11.45’da başladı.

Görüşmede, UBP’den Genel Sekreter Hasan Taçoy, Milletvekilleri Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Özdemir Berova; HP kanadından ise, Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekilleri Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

Bugünkü toplantıda koalisyon hükümetine yönelik ortaya çıkan uzlaşı masaya yatırılacak.

Her iki partinin bugün parti meclislerini toplaması, bekleniyor.

Parti Meclisi’nden onay alınması halinde yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kabinenin sunulması bekleniyor.

11.43: Halkın Partisi Heyeti, Ulusal Birlik Partisi’nde… Büyük bir heyecanla buluştuğu görülen iki parti yetkilileri Hükümet’e son şeklini vermek adına buluştu.

Toplantı öncesi açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar özetle şunları şöyledi;

“Çok da uzatmadan bir noktada uyuşmuş noktadayız. Şu anda uyum protokolü var. Bu akşam Parti Meclisini toplayıp değerlendireceğiz. Hükûmetin ortalamadan daha uzun sürmesi dileğindeyim. Yarına kadar bu isin biteceğini düşünüyorum."

"Bir an önce hükûmetin kurulması için biz de siz de sorumluluğunun bilincinde çok uzatmadan bir noktada buluşmuş gibi görüyorum. Bu bir fırsatçılık olmamalı. Biri kimden alma verme meselesinden öte, esas prensiplerde yani Kıbrıs meselesi, ekonomik meselelerde iki partinin birbirine yakın olması, uyumlu çalışabilecek anlayışın geliştiğini düşünüyorum. İki parti tabanının buna sıcak bakması önemliydi ve öyle oldu. İki parti arasında hazırlanan uyum protokolü var. Onun üzerinde çalışacağız".

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “İstikrarlı hükûmetin kurulmasını biz de istiyoruz. İnşallah bu görüşme olumlu sonuçlanır. Henüz sonuçlanmış olmamakla birlikte geriye kalan noktalar aşılabilir. Ortaya çıkacak metinde uzlaşı PM’ye sunulacak. Olumlu noktaya gidebileceğimiz düşüncesi bizde de hakim.” dedi.

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