HP, Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu oldu

Halkın Partisi (HP) Olağanüstü Girne İlçe Kongresi’nde tek aday olan Ahmet Tokatlıoğlu ilçe başkanlığı görevini Yusuf Avcıoğlu’ndan devraldı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tokatlıoğlu ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, zor dönem olan seçimlerde görevini başarıyla yürüttüğünü velirttiği Yusuf Avcıoğlu’nda teşekkür etti.

Tokatlıoğlu yerel yönetim seçimleriyle ilgili birlikte mücadele vereceklerini kaydetti ve 1 aylık süreç içerisinde Lapta, Dikmen ve Çatalköy’de ilçe temsilcilik binalarını hizmete açmış olacaklarını ifade etti.

Yaz sonuna kadar Esentepe, Alsancak ve Çamlıbel’de de olmak üzere toplam 6 ilçe temsilciliği açmayı hedeflediklerini ifade eden Tokatlıoğlu, “Buralarda alışılagelmiş parti örgüt binalarından ziyade, daha çağdaş ve ilkelerimizi yansıtabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.



Girne İlçe Yönetim kadrosu ise şu şekilde oluşturuldu:

“Ahmet Tokatlıoğlu, Adem Çakır, Arda Kalfaoğlu, Ledün Caymaz, Ersan Şengün, İhsan Tuncalı ve Fezile Necdet”