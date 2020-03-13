Halkın Partisi Genel Sekreteri Rogers, “kamuoyunun bilmesini isterim ki Halkın Partisi, ülkemizde bu gün itibarıyla 5 pozitif vaka görülen dünyayı saran coronavirüs salgını ile ilgili koruyucu ve önleyici önlemler alınması gerektiğine inanmaktadır” dedi.

Rogers, alınması gereken 6 maddeyi sıraladı ve “Umut ediyorum hükümet ortağımızla bir konsensusa varıp, en erken zamanda karar alma noktasına geliriz” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Rogers kendilerince belirlenen “alınması gereken önlemleri” şöyle sıraladı:

“1. Ülkeye giriş kapılarının hepsinden (havalimanı, liman, kara kapısı) KKTC vatandaşları ve bu ülkede oturma veya çalışma izni olan kişiler dışında tüm diğer ülke vatandaşlarına geçici olarak kapanması gerektiğini

2. Ülke genelinde kamu ve özel tüm işletmelerin iki hafta boyunca idari izinli sayılmaları ve evlerinden acil ihtiyaçlar dışında çıkılmaması gerektiğini

3. Sadece toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eczane, market ve benzeri gıda sektörleri, benzinci gibi temel ihtiyaçları karşılayacak işyerlerinin hizmet vermesi gerektiğini

4. Ülkedeki casino, gece kulübü, bar, club, spor kulübü, ibadethaneler ve benzeri yakın temasın olduğu tüm yerlerin iki hafta kapatılması gerektiğini

5. Acil bir durum olmadığı sürece kimsenin seyahat etmemesi

6. Son 14 gündür dünyanın neresinden olursa olsun seyahat etmiş kişilerin evde karantina kurallarına 14 gün uyması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmayı Halk Sağlığını korumak için bir görev bilmektedir.

Bu süreçte panik olmamamız ama temkinli olmamız önemlidir. Bu bağlamda bakanlarımız, bu hususları, Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirmiştir. Umut ediyorum hükümet ortağımızla bir konsensusa varıp, en erken zamanda karar alma noktasına geliriz.”