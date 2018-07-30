"HP artışını hayır kurumuna bağışlayacağız"

Özersay, hayat pahalılığının kamudan maaş alan herkese eşit oranda yansıtılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılıncaya değin Halkın Partisi’ne mensup milletvekillerinin yapılacak olan artışın topluca bir hayır kurumuna bağışlanması kararı aldıklarını belirtti.

“Bu şekilde yapılan hayat pahalılığı artışını almayı doğru bulmuyoruz” diyen Özersay, şu açıklamayı yaptı:

“Hayat pahalılığının kamudan maaş alan herkese eşit oranda/yüzdelikte yansıtılması yerine, fazla alana daha az, az alana ise daha fazla yansıtılması için Maliye bir çalışma yaptı ancak bunun özellikle hayat pahalılığı için teknik olarak mümkün olmadığı sonucuna vardı. Bize söylenen, bunun maaş baremleri arasındaki oranları ve skalayı da bozacağı yönündedir.

Öte yandan bizler Halkın Partisi vekilleri olarak bu hayat pahalılığı artışını almayı, kendimize göre doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bu konuda daha makul bir formül bulununcaya değin, yapılması zorunlu olduğu söylenen bu artışı her ay topluca farklı bir hayır kurumuna bağışlama kararı aldık.”