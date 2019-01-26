Hortum faciasında kaybolan Acar, DAÜ öğrencisiydi

YENİDÜZEN

Antalya’da önceki gün yaşanan hortum faciasında annesiyle birlikte yolculuk yaptığı arabanın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Acar’ın Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi belirtildi.

Acı haberin ardından üniversite yönetimi bildiri yayınlayarak, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, rektörlük tarafından görevlendirilerek Antalya’ya gittiği açıklandı.

Göktürk’ün Acar’ın ailesi ile görüşerek, gelişmeleri yerinde takip edeceği belirtildi.

DAÜ: Tüm dualarımız Buse ile…

DAÜ tarafından yapılan açıklama şöyle: “Türkiye’nin Antalya ilinde meydana gelen hortum faciasında annesiyle birlikte yolculuk yaptığı arabanın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan, Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Kader Buse ACAR için büyük bir üzüntü duymaktayız. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren DAÜ Rektörlüğü olarak Antalya’daki resmi makamlarla irtibata geçerek olayla yakinen ilgilenilmiş ve bu sabah itibarı ile DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent GÖKTÜRK, Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilerek, söz konusu öğrencimizin ailesi ile görüşmek ve olayı yerinde takip etmek amacıyla bugün Antalya’ya gitmiştir. Bu vesile ile olayda hayatlarını kaybedenlere allahtan rahmet ,yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Tüm dualarımızın öğrencimizle birlikte olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Acar henüz bulunamadı…

Öte yandan Kader Buse Acar’ı bulmak için süren çalışmalar ise devam ediyor.

Çalışmaları baba Ahmet Acar da takip ediyor.

Dereye uçan araçtan kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Acar’ın annesi Ayla Akkın ise olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralandığı tespit edilen Akkın, gözlem altında tutuluyor.