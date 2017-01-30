"Horoz Yılı" başladı

‘Bolluk ve bereket’i temsil esen ‘Horoz yılı’na girilmesiyle Çin dahil Asya’daki birçok ülkede yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Çin’in takvimine göre, ‘Maymun yılı’nın bitimiyle 28 Ocak’ta girilen ‘Horoz yılı’nı, halk büyük coşkuyla karşıladı. Yedi günlük resmi tatil ilan edilen ülkede binlerce kişi yeni yılı kutlamak için sokaklara çıktı.

Kutlamaların merkezi Pekin’de yapılan etkinliklerde, 56 etnik grup geleneksel dans ve oyunlarını sergiledi, kutlama alanlarına horoz motifleri çizildi.

‘Horoz yılı’; Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya’da da kutlanıyor.

(Fotoğraflar Reuters)