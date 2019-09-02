Hong Kong'da öğrenciler protestolara katılıyor

Hong Kong'da binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi dersleri boykot ederek demokrasi talebiyle düzenlenen protestolara katılıyor.

Hong Kong'da üç aydır düzenlenen protestolar bu hafta sonu iyice kuvvetlenmiş, eylemlere katılanların barikatları yaktığı ve molotof kokteyli attığı görülmüştü. Polis de TOMA, gözyaşartıcı gaz ve coplarla karşılık verdi.

Pazar günü binlerce protestocu ise Hong Kong'daki havalimanına giden yolları kapamış, toplu ulaşımın da sekteye uğraması nedeniyle havaalanı yetkilileri 25 uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı. Pazar günü yaşanan bu iptallerin ardından toplu ulaşımın normal bir şekilde işlemeye başladığı aktarıldı.

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

'Gösterilerin sonu geliyor'

Yüz binlerce öğrenci Pazartesi günü ülkenin en büyük üniversitelerinden olan Çinli Üniversitesi'nin önünde toplandı ve kurulan sahnede konuşmalar gerçekleştirdi.

19 yaşındaki bir öğrenci Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yaz tatili sona erse bile normal hayatlarımıza devam etmeyeceğimizi ve Hong Kong için mücadele edeceğimizi söylemek için buradayım. Bu protestolar toplum için daha çok özen gösterme ve sesi olmayanların sesi olmak için beni uyandırdı" dedi.

Yeni açılan okul döneminde öğrenciler okula gitmek yerine sokaklarda şarkılar söyledi, slogan attı ve insan zincirleri oluşturdu.

Öğrenciler 2014 yılındaki Şemsiye Devrimi olarak isimlendirilen gösteriler sırasında da büyük rol oynamıştı.

Eylemciler herkesi iş bırakmaya çağırırken çok sayıda kişinin dükkanlarını açarak ve toplu ulaşımı kullanarak işlerine devam ettiği görüldü.

Çin ise Hong Kong'un iç işlerine karıştığını reddederek protestoları Batılı ülkelerin kışkırttığını öne sürüyor.

Pazartesi günü Çin devlet medyasındaki kimi makalaler göstericileri kınadı. Xinhua haber ajansı ise gösterilerin 'sonunun gelmekte olduğu' iddiasında bulunurken 'kimsenin merkezi hükümetin kararlığını sınamaması gerektiğini' belirtti.



Çinli Üniversitesi'nin önünde toplanan öğrenciler