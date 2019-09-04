Hong Kong'da "Çin'e suçlu iadesi" yasası geri çekildi

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam, ülkeyi büyük bir krize sürükleyen "Çin'e suçlu iadesi" yasasını geri çekti.

Kaynağa göre Lam, bazı milletvekilleri ve Çin Kongresi'nin Hong Kong delegeleriyle yaptığı görüşmede tasarının geri çekileceğini açıkladı.

Tasarının daha önce askıya alındığı açıklanmıştı ama tasarı resmi olarak geri çekilmemişti. Bahsi geçen yasa tasarısı Hong Kong'daki suçluların yargılanmak üzere mahkemelerin Komünist Parti tarafından kontrol edildiği Çin'e iadesini mümkün kılacaktı.

Hong Kong'daki dev protestolar ilk olarak bu yasa tasarısına tepki olarak başlamıştı, ancak daha sonra eylemler "daha fazla demokratik hak" talebiyle devam etti. Yasa tasarısının geri çekilmesinin eylemlere son verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Reuters'a konuşan çoğu isim bu konuda şüpheli olduklarını belirtti.