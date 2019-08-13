Hong Kong: Protestolar yüzünden dünyanın en yoğun 8. havalimanında check-in işlemleri askıya alındı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda süren yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle, check-in işlemleri askıya alındı. Bazı göstericiler, çıkış kapılarını bloke etti. Her yıl yaklaşık 75 milyon yolcunun kullandığı tesis, dünyanın en yoğun 8. havalimanı.

Havalimanı, Cuma gününden bu yana her gün yönetim karşıtı eylemlere sahne oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, oturma eylemi yapan protestocuları aşmakta zorlanan yolcular görülüyor.

Yetkililerin yaptıkları uyarılara karşın, Salı günü de havalimanında kalabalıklar toplandı.

İçeriden gelen görüntülerde, protestocuların bagaj arabalarını barikat kurmak için kullandıkları ve bazı yolcuların aksamalar nedeniyle sorun yaşadığı ve sinirlendikleri görülüyor.

Hong Kong Havalimanı yetkilileri, tüm check-in işlemlerinin yerel saatle 16:30'dan itibaren askıya alındığını açıkladı.

Havalimanının internet sitesinde yapılan açıklamada da, tüm yolculardan terminal binalarını "mümkün olduğunca çabuk" terk etmeleri isttendi.

Pazartesi günkü eylemler de yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açmıştı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, göstericileri uyardı.

Lam, Hong Kong'un "tehlikeli bir duruma girdiğini ve protestolardaki şiddet olaylarının dönüşü olmayan bir yola girilmesi anlamına eleceğini" söyledi.

Hong Kong'da son 10 haftadır hükümet karşıtı eylemler yapılıyor ve protestoların azaldığına dair bir işaret yok.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, poisin göstericilere karşı orantısız güç kullandığına yönelik iddiaların soruşturulması gerektiğini söyledi.

Çin yetkilileri ise Hong Kong'daki gelişmelere müdahale edebileceklerini söylüyor.

Uzmanlar, Hong Kong'daki gösterilerin ve siyasi çalkantının Asya borsalarında huzursuzluk yarattığını söylüyor.

Hang Seng endeksi günü yüzde 1,1 değer kaybıyla başlamıştı.

Gösteriler nasıl başladı?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular son gelişmeler sonrası ise polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericileirn serbest bırakılmalarını talep ediyor.