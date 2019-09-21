Hollanda’dan geri döndü, kendisine iş kurdu

Dila ŞİMŞEK

Burcu Güneşer, beş sene Hollanda’da yaşadıktan sonra geri dönerek, Dereboyu caddesi üzerinde kumpir ve waffle dükkanı açtı. Yaşadıklarını dile getiren Güneşer, sekiz aydır sahip olduğu yeni işinde oldukça mutlu olduğunu kaydediyor.

Yurtdışından döndükten sonra, kendisine bir iş kurmak istediğini ifade eden Güneşer, uzun bir arayıştan sonra kumpir ve waffle yeri açmaya karar vererek Dereboyu’ndaki bu dükkanı bulmuş.

“Dereboyu, gençliğimde çok popüler ve canlı bir caddeydi, bu yüzden dükkanımın mutlaka burada olmasını istiyordum”

Hollanda’da beş sene yaşadığını belirten Güneşer, oradayken önce araba alım-satımıyla ilgilendiğini, sonrasında ise bir kafe-bar işletmeciliği yaptığını ifade ediyor. “Kıbrıs’a geri dönmek istiyordum, ne iş yapabilirim diye bir süre araştırdım, insanların seveceği bir şey olsun istedim. Sıklıkla dürüm ve kebap satılan dükkanları gördüğüm için, daha farklı olması adına kumpir ve waffle olmasını tercih ettim. Dereboyu, gençliğimde çok popüler ve canlı bir caddeydi, bu yüzden dükkanımın mutlaka burada olmasını istiyordum” diyor.

“Sosyal anlamdaki eksiklik ve yaşamın farklılığına ayak uyduramama çok etkilemişti beni”

Avrupa’da yaşamını anlatan Güneşer, aslında bulunduğu yeri sevdiğini ve işlettiği kafe-bardan da memnun olduğunu söylüyor. “Ama belirli bir yaştan sonra gidince orada çevre edinmek, havasına, insanlarına alışmak pek kolay değil. Sosyal anlamdaki eksiklik ve yaşamın farklılığına ayak uyduramama çok etkilemişti beni. Kolayca arkadaş edinemiyorsunuz, insanlar hep çalışıyor. Belki daha küçük yaşta gitseydim çok farklı olurdu…” diye konuşuyor.

“Kendimizi tanıtmaya çalıştıkça insanların ilgisi de olumlu yönde artıyor”

Şimdiki işi ile çok mutlu olduğunu belirten Güneşer, “İlk başta talebi ve müşteri potansiyelimizi gözlemlemiş olduk. Ancak şimdi kendimizi tanıtmaya çalıştıkça insanların ilgisi de olumlu yönde artıyor. Öğrenciler gelmeye başladı, insanlar tatil sezonunu kapatarak rutinlerine döndüler ve bu sebeple cadde üzerindeki yoğunluk da artmaya başladı” şeklinde konuşuyor.

“En büyük hayalim ise, belki Girne veya Mağusa’da bir şube daha açabilmek”

Güneşer, sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu anda en büyük isteğim, isim hakkını aldığımız dükkanımızın gelişmesi ve beğenilmesi. Sonrası için en büyük hayalim ise, belki Girne veya Mağusa’da bir şube daha açabilmek. İşimi ve ülkemi seviyorum, buraya sahip çıkmak istiyorum ve umarım tüm bunları başarabilirim”