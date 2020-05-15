Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra, birliktelik ve cinsel ilişki konusunda uyarılarda bulundu.

Enstitü, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır eve kapanan ve yalnız yaşayan kişilerin, kontrollü bir şekilde yeniden cinsel hayatlarına dönebileceklerini bildirdi.

RIVM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok.

Kurum, aynı ev içinde çiftlerin fiziksel olarak birbirlerinden uzak kalmalarının nerdeyse imkansız olduğunu vurgulayarak, "Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Daha önce salgından korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve ayrı evlerde yaşayan arkadaş ya da sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin de, artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabilecekleri belirtildi.