“Hodor” DAÜ Stadyumu’nda konser verecek

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.’sü, bu yıl 16 – 19 Mayıs 2018 tarihlerinde, DAÜ Kampüsü’nde düzenleniyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek olan 24. DAÜ Bahar Festivali ile ilgili detaylı bilgi vermek bugün saat 12:30’da DAÜ Deniz Tesisleri’nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ olarak öğrencilerin sadece ders saatleri içerisinde değil, ders dışı faaliyetlerde de kendilerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarının bilgisini verdi. Bahar Festivali’nin DAÜ için önemli bir etkinlik olduğuna değinen Tanova, her yıl birbirinden zengin birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinliğe ev sahipliği yaptıklarının bilgisini verdi.

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlileri Doç. Dr. Derviş Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Babagil, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumluları Damla Sayman ve Evşim Erel, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ile Birim Sorumlusu Burcu S. Betin de basın toplantısına hazır bulundu.

“DAÜ’lü Gommalar”

Bahar Festivali temasının temelini, DAÜ’nün hayvan dostu kampüsü ve hayvanlara olan sevgisini yansıtan “DAÜ’lü Gommalar” sloganı oluşturuyor. “DAÜ’lü arkadaşlar” anlamını taşıyan sloganda “Gomma” kelimesi ada genelinde sıklıkla kullanılan konuşma diline özgü yerel bir kelime olup, arkadaş, ahbap ve kanka anlamlarını taşıyor.

Afiş tasarımında yer alan hayvanlar sadece insanların dostları olarak vurgulanmamaktadır. Buna ek olarak, afişte yer alan ve ayrıca kampüste sıkça karşılaştığımız bu hayvanlar bizlere üniversitemizin sloganı olan erdem, bilgi ve gelişimi hatırlatmaktadır.

Afişteki karganın taşıdığı sembolik anlam, ilim ve bilgelik ile ilişkilendirilmiştir. Karganın ağzında tuttuğu anahtar ise gücü temsil etmektedir. Bu anahtar bizlere, ilim ve bilgeliğe sahip kişilerin her kapıyı açabileceklerini hatırlatır.

Parlak zeka, beceri, merak, esneklik ve uyum sağlayabilme gibi özellikler kedilerin simgelediği birçok şeyden sadece birkaçıdır. Keşfetme, grubun başını çekme, herhangi bir çevreye uyum sağlama gibi dürtüler kolaylıkla ilerlemenin bir formu olarak yorumlanabilmektedir. Kedinin ağzındaki, Türkçe karşılığı fare olan ancak dilimizde bilgisayar mouse’u olarak kulllanılan nesne ise adapte olmayı simgeler ve bizlere değişen şartlara veya ortamlara uyum sağlamamız gerektiğini hatırlatır.

Köpeklerin karakteristik özelliklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, üniversitemizin erdem ilkesini onların simgelemesi tam yerinde bir karardır. Köpeklerin simgelediği önemli özelliklerden olan sadakat, içtenlik, güvenilirlik, asillik, şartsız kabullenme ve sevgi, cesaret, arkadaşlık, koruma, ve son olarak adaletsizlikle savaşma istekleri, ahlaki mükemmeliyet yolunda bizlere ışık tutabilmektedir.

Kortej Yürüyüşü İle Başlayacak

24. DAÜ Bahar Festivali, 16 Mayıs’ta, saat 17:30’da, Sulu Çember önünden hareket edip Suriçi’ndeki Petek Pastanesi önünde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 19:00’da ise, Festival Alanı’nda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları’nın katılımları ile festivalin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Atölye Çalışmaları ve Eğitim Seminerleri Gerçekleştirilecek

24. DAÜ Bahar Festivali’nin ilk gün programı kapsamında saat 09:30’da, Görsel Sanatlar Kulübü tarafından organize edilen sanatçı Erdoğan Ergün eşliğindeki “Graffiti” atölye çalışması gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlik, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde düzenlenecek.

Bahar Festivali’nin ikinci günü olan 17 Mayıs Perşembe günü saat 10:00’da fotoğrafçı Tommy Reynold Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde “Işık Portreleri” ve 14:00’de “Prodüksiyon Sonrası İş Akışı” konulu atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Aynı gün saat 11:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Özel Olimpiyatlar Türkiye Futsal Turnuvası gerçekleştirilecek. DAÜ Oyun Platformu tarafından ise saat 11:30’da Emre Canbazoğlu ve Burkay Özdemir tarafından “Bağımsız Oyun Geliştiricisi’nin Galaksi Rehberi” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Sosyal ve Kütürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda saat 12:30’da Tuluhan Telekioğlu “Yapabilirsin!” ve saat 13:30’da “Nuray Sayarı ile Astroloji” konulu söyleşiler gerçekleştirilecek. Söyleşilerin ardından ise saat 16:00’da “Metin Uca ile Passaparola” isimli yarışma gerçekleştirilecek.

Öte yandan 18 Mayıs Cuma günü Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda saat 11:30’da Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi “Geliştirici Bir Araç Olarak Sporun Özel Eğitim Alanındaki Pozitif Etkileri”, saat 12:30’da Prof. Dr. Mehmet Sungur tarafından “Şeytan Üçgeni: Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik”, saat 14:00’de Yrd. Doç. Dr. Ziya Tavil, Yrd. Doç. Dr. Salih Çakmak ve Dr. Tamer Karakoç tarafından “Özel Eğitimde Olumlu Davranışsal Destek” konulu paneller gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Cumartesi günü Kütüphane Oditoryum’da saat 12:00’de ATV Haber Spikeri Cem Öğretir “Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi” konulu eğitim semineri gerçekleştirecek. Aynı gün saat 12:30’da Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda Hasan Bağlar, İrem Siyahgöz, Mert Yusuf Özlük tarafından “Doğa Fotoğrafçılığı – Kente Dair – Fotoğrafta Anlam” konulu sunum ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Saat 13:30’da ise yine Aktivite Salonu’nda Türkiye’nin tanınmış fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tarafından “Portre ve Kurgu” konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Mustafa Sandal ve Gülşen Sahne Alacak

Festivalin ilk günü Türkiye’nin ünlü sanatçısı Mustafa Sandal ana sahnede konser verecek. Saat 22:00’de DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan konserde Mustafa Sandal, dillerden düşmeyen şarkılarıyla geceye katılanlara unutulmaz saatler yaşatacak.

18 Mayıs Cuma günü dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan “Game of Thrones” dizisinde “Hodor” karakterine hayat veren DJ Kristian Nairn saat 22:00’de DAÜ Stadyumu’nda konser verecek.

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Gülşen ise 19 Mayıs Cumartesi günü sevenleri ile buluşacak. Saat 22:00’de DAÜ Stadyumu’nda sahne alacak olan Gülşen birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek geceye katılanlara keyifli saatler yaşatacak.

Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Uğur Yücel Söyleşi Gerçekleştirecek

Türkiye’nin ünlü spor yorumcusu, eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Abdülkerim Durmaz ile Sinan Engin 17 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “Türk Futbolu Hakkında vol. 2” konulu söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca, saat 17:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Uğur Yücel sevenleri ile bir araya gelecek.

Öte yandan Beşiktaşlılar Kulübü tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde saat 17:00’de Aktivite Salonu’nda Ahmet Dursun, Baki Mercimek ve Alen Markaryan tarafından “Geçmişten Günümüze Beşiktaş” konulu panel gerçekleştirecek.

Demet Akbağ, Metin Hara ve Fırat Tanış Sevenleri ile Bir Araya Gelecek

18 Mayıs Cuma günü Türkiye’nin önde gelen tiyatro sanatçısı Demet Akbağ saat 13:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek. Ardından ise son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yazar Metin Hara sevenleri ile buluşacak. Saat 17:30’da ise Türkiye’nin bir diğer ünlü sanatçısı Fırat Tanış gerçekleştireceği söyleşi ile sinema severler ile buluşacak.

Tiyatro Gösterileri Gerçekleştirilecek

24. Bahar Festivali kapsamında 17 Mayıs Perşembe günü saat 19:30’da Hakan Yılmaz, Eylül Öztürk, Cengiz Şahin ve Ebru Kaymakçı’nın yer aldığı “Yetersiz Bakiye” isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.

Öte yandan 18 MayısCuma günü ise Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçılarından Cem Özer, Betül Şahin’in yer aldığı “Ömürsün Doktor” isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.

EMUATHLON 18 Mayıs Cuma Günü

Her yıl geleneksel olak Bahar Festivali kapsamında DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON ise 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 15:00’de gerçekleştirilecek. Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği yarışmada takımlar gruplar şeklinde en kısa sürede yarışı bitirmeye çalışacaklar.

COLOR FEST 19 Mayıs Cumartesi Günü Yapılacak

Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen “Color Fest” etkinliği 19 Mayıs Cumartesi günü 14:30 – 20:30 saatleri arasında DAÜ Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek. söz konusu etkinlik ile öğrenciler DJ’ler eşliğinde müziğin ve renklerin bütünleştiği rüya gibi bir atmosferde gönüllerince eğlenebilecekler.