Hizmet, hız kesmiyor

Gönyeli Belediyesi, atık su sistemine yönelik yeni bir hattı tamamladı. Lefkoşa Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Gönyeli-Lefkoşa hudutlarında yaşanan atık su problemi aşıldı.

Gönyeli ve Lefkoşa belediyelerinin 500 mm çaplı borularla, 200 metre uzunluğunda yaptığı kanalizasyon çalışmasında, kentinin çıkış noktasındaki kanallar genişletilerek Kermiya Pompa İstasyonu’na bağlantısı yapıldı.

250 bin TL maliyetle tamamlanan proje 3 etap olarak planlandı. İlk etapta sistemdeki motorlar yenilendi ve güçlendirildi. 2’nci etap çalışmaları kapsamında ise 500mm'lik 200 metre boru döşendi. Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde 3’üncü etap kapsamında hattın 250 metre daha geliştirileceği belirtildi.

Gönyeli Belediyesi, projedeki işbirliği nedeniyle Lefkoşa Belediyesi’ne de teşekkür etti.