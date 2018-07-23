Hızlı araba kullanma ve cep telefonu ile sırada

Trafikte, 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde, süratli araç kullanmak ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme suçundan 216 sürücü rapor edildi.



Polisten verilen bilgiye göre, kontrol edilen 5 bin 700 araç sürücüsünden 596’sı ile ilgili ileri işleme gidildi. Sürücülerin, 115’i süratli araç kullanmak, 101’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 54’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 51’i seyrüsefer ruhsatsız, 24’ü alkollü, 22’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz, 14’ü muayenesiz araç kullanmak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 158’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Diğer bir polis raporuna göreyse, ülke genelinde 16-22 Temmuz döneminde 71 trafik kazası meydana geldi. Sürat, kaza sebeplerinde ilk sırayı aldı. Polisten verilen bilgiye göre, bir haftada meydana gelen 14 kazada 18 kişi yaralandı. Kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş, 8’i de diğer etkenlerden kaynaklandı. Kazalarda toplam 337 bin 650 TL hasar meydana geldi. Kazaların 21’i Lefkoşa, 23’ü Girne, 15’i Gazimağusa, 7’si İskele, 5’ide Güzelyurt’ta meydana geldi.