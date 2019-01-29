“Hızır Cemi” etkinliği düzenleniyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Hızır ayı dolayısıyla “Hızır Cemi” etkinliği düzenliyor.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik cumartesi saat 19.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde yer alacak.

Herkesin davetli olduğu Hızır Cemi’nin, Pir Ercan Kazım Özer önderliğinde ve Süleyman Şaşkara’nın deyişleriyle yapılacağı belirtildi.