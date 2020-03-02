Hisarköy'de Orkide Festivali yapılacak

10. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali, 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleşecek Hisarköy Orkide Fesivali, Cumartesi günü saat 13.00’te “Orkideler Diyarına Yürüyüş” ve köy meydanında stantların açılışıyla başlayacak.

Festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak. Her iki günün sonunda festival ateşi yakılacak.

Orkide diyarına yürüyüş Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.