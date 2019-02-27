"Hisarköy Orkide Festivali" ertelendi

Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre festival, bu tarihlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

Festival aynı programla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek orkide yürüyüşleri ücretsiz yapılacak.

Hisarköy Orkide Fesivali, 9 Mart Cumartesi saat 10.00’da “Orkideler Diyarına Yürüyüş” ve stantların açılışı ile başlayacak.

Açılış töreni ve konuşmaların saat 13.00’te yapılacağı festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak.