Hisarköy Orkide Festivali 3 Mart’ta başlayacak

Geleneksel hale gelen Hisarköy Orkide Festivali, 3 Mart Cumartesi günü başlayacak. 2 gün sürecek festivalde dans ve folklor gösterileri yapılacak, konserler verilecek, doğa yürüyüşleri yapılacak, festival ateşi yakılacak.

Festival saat 10.00’da Orkideler Diyarı’na yürüyüş ve stantların açılışıyla başlayacak. Konuşmalar saat 13.15’te yapılacak ve akşam saatlerine kadar etkinlikler devam edecek.

Festivalin ikinci günü de yürüyüşle başlayacak.

Festival boyunca çocuklar için de seramik, kukla yapımı, resim çalışması gibi etkinlikler de yapılacak.

Etkinlik programı şöyle:

3 Mart Cumartesi:

10.00 Orkide Diyarına yürüyüş

13.00 Festival açılışı

13.15 Konuşmalar

13.45 Beşparmak Dağlarının Efesi (Cemal Boransel ve ekibi)

13.55 Lapta Belediyesi Halk Dansları (2 Grup)

14.15 Tepebaşı İlkokulu

14.30 Dance Fit Studio Dance

14.45 Akdeniz Halk Dansları

15.00 Dance Fit Studio Dance

15.20 Grup Supine Konseri

16.30 Grup Rast Konseri

Kokteyl ikramı ile festival ateşi yanacak

4 Mart Pazar

10.00 Orkideler Diyarına yürüyüş

13.00 Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi

14.00 Folk Der gösterisi

14.30 YDÜ Dans Okulu gösterisi

14.40 Çocuklar Yarışıyor

15.00 YDÜ Dans Okulu gösterisi

15.00 Grup Mat konseri

16.30 Passnote Konseri

Kokteyl ikramı ile festival ateşi