Hisardan çıkış yok: 2-1

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Mağusa Türk Gücü, kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1’lik skorla Mağusa Türk Gücü ekibi oldu. Hafta arasında teknik direktörü ile yollarını ayıran Merit Alsancak Yeşilova karşısında Mağusa ekibine galibiyeti getiren golleri Ebimo Peter ve Dinopeter Jude kaydederken, Merit Alsancak Yeşilova’da yeni transfer Esin Sonay’ın golü galibiyet için yetmedi. Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyetle 38 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Merit Alsancak Yeşilova 23 puanda kaldı.

STAT: Mağusa Canbulat Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Halil Erdem Canaloğlu**, Olgun Canik**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Yusuf Yontar**

Adil Uçar**

Halil Uçar**

(Dk.20 Yusuf)**

Orhan Kalaycı**

Michael Odibe

Mehmet Gürlü

Dinopeter Jude***

Arif Uysal**

(Dk.85 Yasin)

Ebimo Peter**

Halil Turan**

Uğur Gök**

(Dk.68 Sadık)**

TD: Ali Oraloğlu

MERİT A. YEŞİLOVA

İrfan Özbay*

Mejdi Direniş**

Memduh Sarıoğlu*

(Dk.57 Burak)**

Mustafa Vardi**

Giles Binya**

Hamis Çakır**

Jean Makoun**

Ergin Kankal**

(Dk.70 İlyas)**

Yasin Doğan**

Mustafa Salk**

Esin Sonay**

TD: -

GOLLER: Dk.30 Dinopeter Jude, Dk.47 Ebimo Peter (Mağusa Türk Gücü) – Dk.66 Esin Sonay (Merit Alsancak Yeşilova)

