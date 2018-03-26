Hisarda Yeşilova güldü: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda geriye düştüğü karşılaşmada Mağusa Türk Gücü karşısında 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mağusa Türk Gücü 50. dakikada Arif Uysal’ın golü ile öne geçse de konuk Merit Alsancak Yeşilova 65. dakikada Yasin Doğan ve 82. dakikada Hamis Çakır’ın ayağından bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı. Ev sahibi Mağusa Türk aldığı mağlubiyet ile 30 puanda kalırken, Merit Alsancak Yeşilova aldığı galibiyet ile 39 puana yükselerek haftayı tamamladı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, Özal Çağlayan**, Ali Orçan**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Erdoğ Barkınay**

Yakubu Malik*

Lawrence Ogbe*

(Dk.40 Emre Özsin)**

Adil Uçar**

Arif Uysal**

Dinopeter Jude*

Yusuf Beyazi**

Halil Turan*

(Dk.78 Rasheed)*

TD: Ali Oraloğlu

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Bayram Özgün**

(Dk.71 Okan Kibar)**

Vakkas Kaynarca**

Gilles Binya***

Mejdi Direniş*

(Dk.55 Yasin Doğan)**

Mustafa Salk**

Ulaş Candanal**

Aksel Kaptanoğlu**

(Dk.57 Cenker)**

Hamis Çakır**

Seyi Adeleke**

Lomana Lua Lua**

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.50 Arif Uysal (Mağusa Türk Gücü) - Dk.65 Yasin Doğan, Dk.82 Hamis Çakır (Merit AYSK)