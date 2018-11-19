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HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

Kıbrıs’ın güneyinde polis 25 yaşındaki Gürcistan uyruklu Tornike Kurtanidze’yi arıyor.

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Kıbrıs’ın güneyinde polis 25 yaşındaki Gürcistan uyruklu Tornike Kurtanidze’yi arıyor.

Kurtanidze’nin fotoğraflarını yayınlanan polis, Lefkoşa’da 13 Kasım’da sabaha doğru gerçekleşen bir hırsızlık olayı ile ilgili arandığını açıkladı.

Şüpheliyi görenlerin en yakın polis istasyonuna bildirmeleri veya Lefkoşa 22802222  ile 146 yurttaş hattını aramaları istendi.

Fotoğraflar CNA

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