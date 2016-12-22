Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Mr. Pound” isimli iş yerine müşteri olarak giden ve iş yeri içerisindeki reyonlarda bulunan yaklaşık toplam 500 TL değerindeki muhtelif süs ve mutfak eşyalarını sırt çantalarına koyarak ödeme yapmadan işyerinden çıkmak suretiyle sirkat ettikleri iddia edilen G.Ş ile K.K, hırsızlık suçundan aranırken uyuşturucudan yakalandılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı G.Ş ile K.K tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar.

Evlerinde 100 mg uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 19 Aralık tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Sirkat” olayı ile ilgili olarak aranmakta olan zanlı G.Ş ile K.K’nin 20 Aralık tarihinde Adli Şube tarafından kalmakta oldukları evde tespit edildiklerini ve polis ekipleri tarafından evlerinde arama yapıldığını söyledi. Enginer, zanlıların huzurunda yapılan aramada içerisinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti, kağıt parçasına sarılı yaklaşık 100 mg ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu öğütmede kullanıldığına inanılan 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. İkametgah içerisinde bulunan maddelerin incelenmek üzere Devlet Kimya Laboratuarına, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan kağıt parçasının ise PGM Parmak İzi Şubesine gönderileceğini belirten Enginer, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı G.Ş ile K.K’nin tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.