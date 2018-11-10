Hırsızlıktan 5 tutuklama

Girne’de, İ.H.H.(E-20), S.S.(K-22), O.L.(K-40) ve P.F.(E-46) hırsızlıktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30-13.30 saatleri arasında, İ.H.H., S.S., O.L. ve P.F., Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Vakıflar Pasajı içerisinde faaliyet gösteren “Mebana” isimli iş yerinden toplam değerleri 250 TL olan 2 adet külot ve 1 adet bere, “Viva Fame” isimli iş yeri içerisinden toplam değerleri 560 TL olan 3 adet bayan cüzdanı, “Armağan” isimli iş yeri içerisinden ise 169 TL değerinde 1 adet erkek şapkasını çaldı.

Lapta 'da ise Cengiz Topel Sokak üzerinde bulunan Ramazan Koç’a ait ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan ambarda muhafaza edilen, bir adet demir kesme makinesi ve bir adet kaynak 8 Kasım’da çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-40) tutuklandı.

EV YANGINI

Lefkoşa’da bugünün erken saatlerde, İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Safiye İlman’ın kalmakta olduğu dairenin mutfak kısmında aspiratörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan elektronik eşyalar ve dolaplar yanarak, duvarlar ise çıkan isten dolayı hasar gördü.