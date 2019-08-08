Hırsızlıktan 3 tutuklu

Beyarmudu’ndaki eczaneden ilaç, Yeniboğaziçi’nde bir otelin lobisinden ve Mağusa Hastanesi’nden para çalındı. 3 kişi tutuklanırken, tutuklananların ikisinin Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığı, Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye geçerken yakalandıkları açıklandı.

ECZANEDEKİ TEZGAHTAN 90 TL’LİK İLAÇ ÇALDI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Beyarmudu’nda, Hera Akansel isimli eczaneye müşteri olarak gelen Kıbrıs'ın güneyinde sakin S.F.(E-68) eczanedeki tezgahtan 90 TL değerinde ilaç çaldı. Bahse konu şahıs dün Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye giriş yaparken tutuklandı.

OTEL LOBİSİNDE VE HASTANEDE HIRSIZLIK

Yine geçtiğimiz hafta Yeniboğaziçi’ndeki bir otelin lobisinde, sandalye üzerine bırakılan Sevda Ak’a ait sırt çantası çalındı. Çantada, 590 TL, Ak’ın sürüş ehliyetiyle kimlik kartı olduğu belirtildi. Meselede zanlı olarak görülen Kıbrıs'ın güneyinde sakin A.P.(E-57) dün Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye giriş yaparken tutuklandı.

Öte yandan geçen pazartesi Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki bir serviste, askı üzerinde asılı bulunan Abide Özkuyucu’ya ait çantadan para cüzdanı çalındı. Cüzdanda, Özkuyucu’ya ait sürüş ehliyeti, 550 Euro, 50 STG ve yaklaşık 4 bin TL olduğu açıklandı. Meselede zanlı görülen F.Ö. (K-37) tutuklandı.

MAĞUSA’TA KAVGA VE UYUŞTURUCU

Mağusa’da 20 yaşındaki bir gencin arabasında uyuşturucu bulundu. İsminin başharfleri M.J.olarak açıklanan genç tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önlenme Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulduğu açıklandı.

Mağusa’da dün sabahın ilk saatlerinde Faiz Kaymak Sokakta çıkan kavgada, M.Ç.(E-32) Bircan Sözüdoğru’nu ciddi şekilde darp etti. Sözüdoğru’nun elmacık kemiğinin kırıldığı , M.Ç.’nin tutuklandığı belirtildi.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE… 3 TUTUKLU VAR

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden 2 kişi ile izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.