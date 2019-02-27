Hırsızlık zanlısı tutuklu yargılanacak

Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan teknik servis isimli iş yerinin kapısını kırıp, çaldığı 6 cep telefonunu satmak isterken yakalanan zanlı H.A dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu, zanlı H.A’nun 22 - 23 Şubat tarihlerinde, saat 20.00 ile 04.15 arasında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan teknik servis isimli iş yerinin kapısını kırıp içeriden toplam değerleri 10 bin TL olan 6 adet telefonu çaldıklarını söyledi. Polis, zanlının söz konusu telefonları 23 Şubat 2019 tarihinde Lefkoşa'da bir telefoncuya satmak istediği esnada suçüstü tespit edilip tutuklanadığını açıkladı. Polis, meseleyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 1 ay süre ile cezaevine gönderdi.