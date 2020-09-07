Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu

Göçmenköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.E.N., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sultan Gizem Dönmez, zanlının ‘sirkat ve vahim zarar’ suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 27 Ağustos tarihinde Göçmenköy'de Ada Dorm Daire 2 Blok 18 adresinde ikametgâhın salonu içerisinde Lefkoşa'da sakin Sammy Lytan Wairagala ya ait 1 adet Beko marka 32 inç televizyonu sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının güvenlik kameralarında yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu bir adet televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'in Vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağının kırılmasına Ahmet Ekinci'nin sol ayak bileğinde kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti.

Polis, ayrıca zanlının 04.09.2020 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, henüz bulunamayan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlının poliste 4 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.