Hırsızlık zanlılarına 6’şar gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat, Sahtekârlıkla Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan 4 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutukluluk süreleri 6 gün daha uzatıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, zanlıların çeşitli hırsızlık meseleleri ile ilgili tutuklandıklarını belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, aranan iki telefon olduğunu söyleyerek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.