Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadelede sağlık alanında kullanılan tıbbi malzemelerin hem özelde, hem de devlette ‘aşırı kullanıldığını’ bu yüzden Türkiye’den de uyarı aldıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, “Hırsızlık yok, aşırı kullanım var. Bu kadar malzeme kullanımı normal değil.” dedi.

“Ada genelinde Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi deposundan çıkan ve 73 farklı noktaya ulaşan 195 bin adet eldiven, 7 bin 200 civarında N 95 bin özellikli maske, 22 bin 700 adet galoş ve 7 bin 768 adet tulum kullanıldı. 195 bin eldivenin 25 bini sadece Nalbantoğlu’na gitti.”

“Bu kadar malzeme kullanımı normal değil, araştırıyoruz. Zaten, Türkiye de bizi uyardı, nüfusunuza oranla ada genelinde kullandığınız, bizden temin ettiğiniz bu malzemeler çok fazla, dikkat edin dedi”

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin deposundan binlerce maske, eldiven, tulum, galoş ve kilolarca dezenfektanın kaybolduğu, söz konusu sağlık ekipmanlarının dış ülkelere satıldığı iddia edildi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, bu iddiaların doğru olmadığını ifade ederek ‘çalıntı’ veya ‘yasa dışı satış’ gibi konuların söz konusu olmadığını, ‘aşırı kullanımın’ olduğunu ve bunu araştırdıklarını ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi deposundan çıkan ve 73 farklı noktaya ulaşan 195 bin adet eldiven olduğunu ifade eden Çaygür, “Bunlardan 25 bini sadece Nalbantoğlu’na gitti.” dedi.

“KKTC” genelinde 7 bin 200 civarında N 95 bin özellikli maske, 22 bin 700 adet galoş ve 7 bin 768 adet tulum kullanıldığını da anlatan Çaygür, bunların yüzde 80’inin Lefkoşa’daki pandemi hastanesinde kullanıldığını dile getirerek “Hırsızlık yok, aşırı kullanım var. Bu kadar malzeme kullanımı normal değil.” dedi.

Özel sektörde de devlette de malzeme kullanımı konusunda ‘savurganlık’ yapıldığını belirten Çaygür, “Sokaktaki bazı özel şirket işçileri bile tulum giyiyor. Biz bunları sokakta giyerken Türkiye’de hastanelerde bunları bulamayan olursa bu çok yanlış.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür:

“Hırsızlık yok, aşırı kullanım var, bu kadar malzeme kullanımı normal değil, hastanelere yazı gönderdim, araştırıyorum”

Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

“Haftalık kullanılan malzemelerin fazla olduğu, bunların kullanımı gündemde, çalıntı veya hırsızlık değil. Bu kadar malzeme nasıl kullanıldı diye araştırıyoruz. Tüm giriş çıkışlarımız kayıtlıdır.

Sağlık ocakları ve hastanelerin çok aşırı istek ve talepleri var. Bunlara sınırlama getirmeye çalışıyoruz. Örneğin bir sağlık ocağı 100 tane tulum istedi. Burada anormal bir istek var, bu ciddi talepler karşısında bizim her gün Türkiye’den bir malzeme uçağı kaldırmamız gerek. Bu olur şey değil. Zaten Türkiye de bize bu kadar malzemeyi paramızla dahi olsa vermez.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve birkaç yerde daha talep edilen ve kullanıldığı söylenen malzemelerin bir haftada bitmemesi gerek. Ben ilgili hastanelere yazı yazdım, bu kullanımlarını bana listelemelerini istedim.

Yani hırsızlık yok, aşırı kullanım var, ben bunu araştırıyorum. Bu kadar malzeme kullanımı normal değil.”

“Çeşitli iddialar çıktı ama…”

“Türkiye’den bağış ve satışımızla temin ettiğimiz malzeme çok fazladır bu nedenle bunların güneye satılabileceğiyle ilgili düşünce ortaya atıldı. Ama resmi bir hareket yok, düşünce olarak kaldı. Polis ile de istişare ettik, bu yönde bir toplu geçiş yok. Değişik yollardan el dezenfektanlarının da İtalya’ya gittiği söylendi ama bunu kanıtlayamadık, böyle bir şey bulamadık.

Bazı firmalara, özel şirketler sınırlı sayıda malzeme alma imkanı tanıdık. Ama bazı özel şirketler, 100 bin maske getirmeye kalktı, buna izin vermedik.

Zaten, Türkiye de bizi uyardı, nüfusunuza oranla kullandığınız, bizden temin ettiğiniz bu malzemeler çok fazla, dikkat edin dedi.

Biz ülkeye olan ihracatı bizzat kendimiz üç kişinin takip ettiği yolla izinlendiriyoruz.

Şu anda Mersin’de bize gelmek üzere 30 bin tane tulum var, bunların bize pandemi sonuna dek yetmesi gerek. Bu kontrolü sıkmazsak hemen tükenecekler. Sokaktaki bazı özel şirket işçileri bile tulum giyiyor. Biz bunları sokakta giyerken Türkiye’de hastanelerde bunları bulamayan olursa bu çok yanlış. Hem özelde hem devlette aşırı savurganlık var.

Şu anda yeterli stokumuz var ama idareli kullanmalıyız.”

“Nereye satacaklarını sorduk, bunu adaya satmakla bitiremezler”

“Örneğin bir firma 15 ton el dezenfektanı istedi, izin verilmedi. Nereye satacaklarını sorduk, bunu adaya satmakla bitiremezler. Bu gibi ihraçlara izin vermiyoruz.

Malzemeyi nerede kullanacağını, talebini izah edemeyenlere izin vermiyoruz, biz versek TC Elçiliği ve TC Sağlık Bakanlığı bunun TC’den çıkışına izin vermiyor.”

“Şu ana kadar olan tüketimin aşırı olduğunu düşünüyoruz”

“Şu ana kadar aşırı bir kullanım olduğunu elimdeki haftalık dökümlerde, hangi hastane, hangi sağlık ocağı, hangi devlet kurumunun veya hangi belediyenin ne kadar malzeme aldığıyla ilgili tüm ayrıntılar var. Bunlara bakınca şu ana kadar olan tüketimin aşırı olduğunu düşünüyoruz.

Hastanelere de yazı gönderip son 2 haftada yapılan harcamaların detayını istedik. Hırsızlık veya satış değil ama aşırı kullanım var. Bu sıkı uygulama ile aşırı kullanımının yüzde 30’unu azaltacağız diye düşünüyorum.”

“Bizim merkezi depomuzdan 73 değişik yere, 195 bin eldiven çıktı. 25 bini sadece Nalbantoğlu’na gitti. 7 bin 200 civarında N 95 bin özellikli maske, 22 bin 700 adet galoş ve 7 bin 768 adet tulum kullanıldı. Bunun yanında siper ve gözlük gibi yerli üretim olan ürünler var. Bunların yüzde 80’i Lefkoşa’daki pandemi hastanesine gitti. 265 litreyi aşkın da el dezenfektanı tüketildi.

Bunların yanında 20 ton alkol bağışını el dezenfektanına çeviriyoruz. El dezenfektanı konusunda da sıkıntımız yok.

Sıkıntı eldiven, tulum ve maske gibi giderlerdedir. Bunların da kullanımını artık sıkı denetleyeceğiz.

Depodan hepsi kayıtlı çıkıyor, hırsızlık, satış mümkün değil, aşırı kullanım söz konusu, bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.”