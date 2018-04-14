HIRSIZLIK VE KUNDAKLAMA!
Lefkoşa’da Marmara Kebap isimli işyerinde önce bilgisayar ve hesapların olduğu ajandalar Çalındı, ,ardından da kundaklandı.
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Lefkoşa’da Marmara Kebap isimli işyerinde önce bilgisayar ve hesapların olduğu ajandalar çalındı, ardından da kundaklandı. Olayla ilgili 1 kişi aranıyor.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.00 sırlarında açılan dükkandan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajanda alındı, daha sonra paspas üzerine yanıcı madde sıkılarak ataşe verildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında bazı mefruşatlar yandı. (TAK)
Fotoğraflar: Ayşe GÜLER
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Etiketler : hırsızlık, kundaklama
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