Hırsızlık soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Sirkat’, ‘Sahtekârlıkla Kredi Temini’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.A.A., I.O., M.R.E., M.S., ve M.V., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlıların 25 Temmuz tarihinde Mesut Ayağ’ın adına ıstar olunan numarası meçhul Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 2 GB internet paketini sahtekârlıkla kredi temin etmek için konu marketin sorumlusu Hasan Han' a vererek karşılığında 55 TL parayı kart içerisinden çekip sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı M.R.E., ve M.V.’yi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderirken

zanlı 3 ve 5’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderirken, zanlılar M.A.A., I.O., ve M.S.,’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL, nakit teminat yatırması ayrıca zanlı M.S., için iki kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.