Hırsızlık çetesi yakalandı

Polis Basın Subaylığı, Aralık 2017 tarihinden beri Girne bölgesindeki 13 ev ve 5 dükkanda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla bağlantısı olduğu düşünülen 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

2017 Aralık - 13.03.2018 tarihleri arasında, Girne Bölgesinde meydana gelen birçok ev/dükkân açma ve hırsızlık (13 ev açma ve 5 dükkan açma) meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, olayla bağlantısı olduğuna inanılan toplam sekiz kişi (W.J.M.(E-22), B.P.M.(E-24), F.M.M.(E-28), F.T.R.(E-24), M.R.M.(E-23), C.K.E.(E-30), M.M.(E-22) ve H.N.T.(E-26) tutuklanmış ve bahse konu şahısların tasarruflarında birçok elektronik eşya (TV, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, play station) ile kol saati bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



