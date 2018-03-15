‘Hırsızlık çetesi’ çökertildi…

Ayşe GÜLER

Girne ve Lefkoşa’da art arda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili W.J.M, B.P.M, F.M.M, F.T.R, M.R.M, C.K.E, M.M ve H.N.T tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü içerisinde oluşturulan özel bir ekibin, Aralık 2017’den beridir takibinde bulunan 6 zanlının ilk nazarda 13 ev ve 5 dükkan açtıkları belirlendi.

3 aylık takibin ardından Dikmen’deki bir siteye operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıları tespit etti.

‘Geceleyin ev açma’, ‘ikametgahtan sirkat’, ‘dükkan açma’ suçları ile ilgili dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhinde 2’şer gün tutukluluk kararı alındı.

Birçok elektronik eşya, kol saati…

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların ‘geceleyin ev açma’, ‘ikametgahtan sirkat’, ‘dükkan açma’ suçlarından tutuklandıklarını aktardı.

Polis memuru Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bugüne, yaklaşık 3 aydır yakın takibe alındığını ifade ederek, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını ifade etti.

Zanlıların önceki gece Dikmen’ de Lavinium sitesinde tespit edildiklerini aktaran polis memuru, 13 ev ve 5 ayrı dükkandan çalınan birçok elektronik eşya, kol saatinin emare olarak alındığını kaydetti.

Olayla ilgili 3 kişi daha aranıyor

Polis memuru, olayla ilgili 3 kişinin daha arandığını, kendilerine ulaşan benzer şikayetlerle zanlıların bağlantılı olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığına değinen polis memuru, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Emareler sergilendi

Ele geçirilen emareler, dün Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.

Operasyon sonucu DELL marka laptop, Sony Playstation3 marka oyun konsolu, gri renk Nike marka sırt çantası ve birçok elektronik eşya tespit edildi.