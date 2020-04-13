Hırsızlığa teşebbüse 50 Bin TL kefalet

Girne’de sabahın erken saatlerinde dükkân açmaya teşebbüs ederken yakalanan zanlı J.I.A. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlının, 11 Nisan’da Girne'de "Suç İşlemeye Teşebbüs" suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 11 Nisan’da saat 01.00 sıralarında Girne'de, Dimar isimli elektronik eşya satışı yapan iş yerine, cep telefonu çalmak kastıyla kapısını açmaya çalıştığı esnada, devriyede bulunan görevli polisler tarafından tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan üst aramasında zanlının sırt çantasında bir adet çekiç ve kar maskesi bulunarak emare alındığını belirtti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.