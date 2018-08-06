Hiroşima felaketinin 73. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katıldığı törende patlamada ölen Japonlar için dua edilip barışı simgeleyen çok sayıda güvercin uçuruldu.

Başbakan Shinzo Abe törende yaptığı konuşmada, nükleer silahların sebep olacağı felaket konusunda ciddi tecrübe sahibi olan Japonya'nın uluslararası toplumu nükleer silahsız bir dünya için diyalog ve işbirliğine yönlendirme konusunda üstüne düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui törende yaptığı konuşmada ülkeleri nükleer silahsızlanma konusunda uyararak sorunların diyalog içerisinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda dünyada 14 binden fazla nükleer silahın hala var olduğu tahmin ediliyor.