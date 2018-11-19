Hipodromun en iyisi Esendağlı ikilisi

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2018 Offroad Şampiyonası’nda sezonun dördüncü ve son yarışı dün yapıldı. Yarış, KKTC Jokey Kulübü’nün Alayköy’de bulunan Hipodromunun yanında hazırlanan 2,4 kilometrelik parkurda yapıldı. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler parkuru biri deneme olmak üzere dörder kez geçtiler. Yarışmacılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfa ayrılırken, Sınıf 3’te yalnız kalan Halil Erdoğuş-Hakan Kofalı ikilisi 1 üst sınıfa alınarak Sınıf 4’te mücadele ettiler.

En iyi derece Esendağlı ikilisinin

Günün en iyi derecesini Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi elde ederek art arda ikinci birinciliklerini kazandılar. Sınıf 2’te yarışan ikili, 10 dakika 12.861 saniyelik dereceleri ile günün en hızlısı oldular ve sezonu Sınıf 2 şampiyonu olarak tamamladılar. Onları Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi takip etti. Sınıf 1’in birincisi olan ikili ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre sezonu şampiyon olarak tamamlamayı da başardılar. Günün en hızlı üçüncü ekibi ise Argun Çağıl-Gökberk Çağıl ikilisi oldu. Genel klasmanda dördüncü olan Yusuf Tosun-Mustafa Tosun ikilisi ise Sınıf 4’ün zirvesinde yer alan ekip oldular. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güven Sigorta ve Bigibox’un destekleri ile gerçekleştirilen yarışın hemen ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü başkanı Zeki Topcu, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hakan Kofalı ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti. KKORD takviminin bu yarışla tamamlanmasının ardından geriye 1 ve 15 Aralık tarihlerinde kardeş kulüp Kyrenia Offroad ile yapılacak 2 ortak Offroad sprint yarışı kaldı.