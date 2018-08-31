Hintkeneviri yetiştiren Fellahoğlu 6 yıla mahkum oldu

Lefke'de ekili 2 bin 933 kök Hintkeneviri ile yakalanan Halil Fellahoğlu 6 yıl hapse mahkum edildi.

Hatırlanacağı üzere, Halil Fellahoğlu’nun 17 Mayıs tarihinde, ikametgah olarak kullandığı karavanda ve bölgesinde polis tarafından yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplam 2 bin 933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki ile bir tabanca, iki şarjör ve 14 adet canlı mermi bulunmuştu.

Ayrıntılar gelecek