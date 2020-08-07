Hindistan'da uçak kazası
Hindistan'da 191 yolcuyu taşıyan uçak sert iniş yaptı. Uçak ikiye ayrıldı.
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Hindistan'da 191 yolcuyu taşıyan uçak sert iniş yaptı. Uçak ikiye ayrıldı. En az 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
7’si mürettabat 184’ü yolcu olan toplam 191 kişiyi taşıyan bir Air India uçağı Hindistan’ın güneyindeki Calicut kentinde düştü.
Polis Departmanı Dubai’den gelen uçağın yere sert biri niş yapmasının ardından ikiye ayrıldığını açıkladı.
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