Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün çöken asırlık üç katlı binanın enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla son bulduğunu aktaran yetkililer, enkazdan yaralı halde çıkarılan, aralarında 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

İtfaiye görevlisi JayeshKhadia, 1919'da inşa edilen binada mülk sahibi ve akrabalarının yanı sıra iki veya üç kiracı ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı.