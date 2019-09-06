Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
A+A-
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün çöken asırlık üç katlı binanın enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla son bulduğunu aktaran yetkililer, enkazdan yaralı halde çıkarılan, aralarında 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.
İtfaiye görevlisi JayeshKhadia, 1919'da inşa edilen binada mülk sahibi ve akrabalarının yanı sıra iki veya üç kiracı ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı.
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : Hindistan
Önceki ve Sonraki Haberler