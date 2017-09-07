‘Hiçbir şey net değil’

Didem MENTEŞ

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması” kapsamında, Kıbrıs’a da sıçrayan süreç ile ilgili belirsizlik, durumu hukuki olarak yorumlayan Avukatları da zorladı… Avukat Ahmet Demirel, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı olduğu, bu karar doğrultusunda ortaya konulan ‘delillere’ göre soruşturma açılabileceğini belirtti. Avukat Zehra Delibaş, FETÖ konusunun Kıbrıs’ın kendi kanunlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’ye bağlı olarak konuların değerlendirildiğini, bunun “adil” olmadığını savundu. Avukat Ahmet Said Sayın ise FETÖ olayının netlik kazanmadığını söyleyerek, gerçek olup olmadığının da bilinmediğini ama bir anlamda toplumda baskı uygulanmaya başlandığını ileri sürdü.



Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması” kapsamında, Kıbrıs’a da sıçrayan süreç ile ilgili ‘SUÇ UNSURU’ merak konusu oldu.

Türkiye’de başlatılan bir soruşturmanın, Kıbrıs’ın kuzeyinde de yürütülmesinin yasallığı tartışılırken, FETÖ kapsamında tutuklanan veya hakkında soruşturma açılan kişilerin ülkede ‘hangi suçtan’ dolayı yargılanıp yargılanmayacağı ise netlik kazanmadı.

Büyük gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmayla ilgili ‘belirsizlik’ devam ederken, , YENİDÜZEN’e konuşan avukatlarda ‘orta net bir şey’ olmadığını belirterek, yasal boyutla ilgili fikir beyan etmedi. Avukatlar, süreçle ilgili farklı görüşler ortaya koydu.

Farklı görüşler var…

Avukat Ahmet Demirel, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı olduğu, bu karar doğrultusunda ortaya konulan ‘delillere’ göre soruşturma açılabileceğini belirtti.

Avukat Zehra Delibaş, FETÖ konusunun Kıbrıs’ın kendi kanunlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’ye bağlı olarak konuların değerlendirildiğini, bunun “adil” olmadığını savundu.

Avukat Ahmet Said Sayın ise FETÖ olayının netlik kazanmadığını söyleyerek, gerçek olup olmadığının da bilinmediğini ama bir anlamda toplumda baskı uygulanmaya başlandığını ileri sürdü.

Bedevi, süreci bekleme taraftarı…

YENİDÜZEN’in ulaştığı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, kamuoyunda bir bilgi kirliliği olduğunu, neyin ne olduğunun çok net olarak belirtilmediğini, havada suçlamaların uçuştuğunu söyleyerek, gelişmeleri biraz daha takip ettikten sonra açıklama yapabileceğini ifade etti.

Demirel: “Bakanlar Kurulu kararınca yargılama yapılabilir”

Mağusa Mahalli Barosu Başkanı Ahmet Demirel ise Hükümetin, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu hususunda Bakanlar Kurulu kararı aldığını anımsatarak, bu karar doğrultusunda FETÖ operasyonu sonucu ortaya konulan deliller varsa hakkında soruşturma açılan kişilerin yargılanabileceğini söyledi. Demirel, Bakanlar Kurulu kararının altı eksik olan hususlarla ilgili yasalarla doldurulup doldurulmadığına da bakmak gerektiğini dile getirdi.

Delibaş: “Türkiye’ye bağlı konular değerlendiriliyor, adil değil”

FETÖ soruşturmasıyla ilgili fazla konuşmak istemeyen Güzelyurt Mahalli Barosu Başkanı Zehra Delibaş, Kıbrıs’ın ayrı bir ülke olması nedeniyle bu konuları kendi içimizde değerlendirmemiz gerektiğini söyledi. Kıbrıs’ın kendi kanunlarıyla bu konuyu değerlendirmediğine işaret eden Delibaş, Türkiye’ye bağlı olarak bu konuların değerlendirildiğini ve bunun “adil” olmadığına dikkat çekti. Delibaş, “Türkiye ne istiyorsa gerek savcılık gerekse polis tarafından burada da bir uygulama yapılıyor. Hiç kimse tek başına hareket edemiyor, ben buna inanıyorum. Fazla yorum yapmak istemiyorum, FETÖ olayının ne olduğunu bilmiyorum ama oyun olduğuna inanıyorum” dedi.

Sayın: “Toplum baskı altına alınıyor”

Avukat Ahmed Said Sayın ise FETÖ olayının netlik kazanmadığını söyleyerek, gerçek olup olmadığının da bilinmediğini ama bir anlamda korku kampanyası yürütülmeye başlandığını savundu. Hukuk devletlerinde açıklık ilkesi olduğunu, gizli soruşturma şeklinde gündemin meşgul edilemeyeceğini söyleyen Sayın, “FETÖ ile ilgili ya net bir açıklama yapılır ya da toplum bu şekilde ürkütülmez. Ne olduğu açıklanmadan toplum baskı altına alınıyor. Açıklık ilkesi gereklidir. FETÖ meselesi bir nevi insanları baskı altına almaya başlıyor” dedi.