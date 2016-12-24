Mağusa Türk Gücü’nde Futbol Şube Sorumlusu Tolga Özçelik, haber vermeden adadan ayrılan yabancı oyuncuları Lewis Mike ile ilgili açıklamada bulunarak “Oyuncunun bizden alacağı veya hiçbir problemimiz yoktu. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Ayrılmasına neden olacak bir sebep olmadı ama ayrıldı” dedi.

Özçelik: “Başkan evladı gibi görüyordu”

Özçelik yaptığı açıklamada oyuncunun son oynanan Doğan Türk Birliği maçında hafif bir sakatlık yaşadığını, hafta başında kendisini doktora götürmek için aradığını ancak oyuncunun buz tedavisi yapacağını kendisine ilettiğini söyledi. Hafta içerisindeki antrenmanlara katılmayan oyuncuya son antrenman öncesi mesaj attığını belirten Özçelik, oyuncunun adadan ayrıldığını Muhaceret’ten öğrendiklerini aktardı. Kulüp başkanı Şükrü Şemmedi’nin oyuncuyu evladı gibi gördüğünü, her şeyi ile ilgilendiklerini belirten Özçelik, ayrılmak için herhangi bir sebebin olmadığını belirtti.

Kabore’de sorun yok

Bir diğer yabancı oyuncu İbrahim Kabore ile ilgili de açıklama yapan Özçelik, oyuncunun ayrıldığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Geçtiğimiz günkü antrenmanda Kabore’nin bir yönetici ile tartıştığını doğrulayan Özçelik, buna rağmen ayrılığın söz konusu olmadığını ve oyuncunun bugünkü Küçük Kaymaklı maçında yer alacağını sözlerine ekledi.