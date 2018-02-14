"Hiçbir kesim geçmişten ders almıyor"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yenierenköy Belediyesi’nde toplu istifanın ardından açıklama yaptı, hem Yenierenköy hem de Esentepe Belediyesi örneklerinin, hiçbir kesimin geçmişten ders almadığını gösterdiğini söyledi.

“Bu örneklerin varlığı bile yönetim ve çalışanların ortaklaşmasını getiremiyorsa her kesime yazık oluyor...” diyen Harmancı,4 yıla yakındır Lefkoşa Türk Belediyesi’nde geçmişin izlerini silmeye çalıştıklarını kaydetti.

Harmancı’nın sosyal medya üzerinden açıklaması şöyle: 4 yıla yakın bir zamandır Lefkoşa Türk Belediyesi’nde geçmişin izlerini silmeye çalışıyoruz. Örneğin tek bir istihdam yapmadık gelirleri neredeyse iki katı artırdık, personel sayısını 64 kişi azalttık, banka borçlarını 30 milyonlardan 6 milyonlara çektik, maaş konusunda herhangi bir geriliğimiz yok, piyasa borçlarımız konusunda herhangi bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadık. Güncel sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarını da yapabiliyoruz. Belediyeye açılan dava sayılarını 140’lardan 30’lar seviyesine çektik; fakat hala yapının sürdürülebilir olduğunu söylemek mümkün mü? Maalesef değil.

Örneğin yollarımızı ayırdığımız 64 kişinin belediye bütçesine yıllık tasarrufu 4,5 milyon TL civarındayken sadece 2018 yılı ilk çeyrek hayat pahalılığının bütçeye yansıması 4,5 milyon TL.

Her hal ve şartta yeni kaynaklara ihtiyaç vardır ve bunu yaparken yurttaşın cebinden değil farklı üretim ve finansman modellerinin önünün açılması gerekmektedir yoksa ne konulan emekler ne iyi yönetim uygulamaları gereksinimleri karşılayamaz.

Günümüzde yaşanan Yeni Erenköy belediyesi ve Esentepe Belediyesi örnekleri bizlere hiçbir kesimin geçmişten alınan hiçbir dersinin olmadığını gösteriyor.

Bu örneklerin varlığı bile yönetim ve çalışanların ortaklaşmasını getiremiyorsa her kesime yazık oluyor...