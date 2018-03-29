Heyet kayıp çalışmalarını yakından izleyecek

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nden (LIBE) bir heyetin, Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) çalışmaları hakkında bilgi almak üzere gelecek hafta Adaya geleceği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Nisan’da saat 09.00’da BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüşecek heyet, saat 10.00’da CMP üyeleri Gülden Plümer Küçük, Nestoras Nestoros ve Paul-Henri Anni ile bir araya gelecek ve ardından 11.30’da Antropoloji Laboratuarı’nı ziyaret edecek.

Heyet, saat 12.15’te Antropoloji Laboratuvarında basın toplantısı düzenleyecek.

Açıklamada, basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensuplarının en geç 3 Nisan saat 12.00’ye kadar isim, kimlik numaraları ve araç plakalarını BM Sözcüsü Ofisine bildirmeleri istendi.



Kayıp yakınları ile görüşülecek

Heyet 4 Nisan’da öğleden sonra Kıbrıs'ın güneyinde temaslarına devam edecek ve ardından Kıbrıslı Türk (saat 18.00) ve Kıbrıslı Rum kayıp yakınlarıyla (saat 19.00) AB Evinde ayrı ayrı bir araya gelecek. Heyet, saat 19:30’da ise iki toplumlu kayıp yakınları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” üyeleri ile bir araya gelecek.



Delegasyonu oluşturan isimler

AP Delegasyonu şu isimlerden oluşuyor:



Juan Fernando López Aguılar, (S&D, İspanya) (Heyet Başkanı)

Ana Gomes, (S&D, PT)

Asim Ademov, (EPP, BG)

Tomáš Zdechovskỳ, (EPP, CS)

Elissavet Vozemberg-Vrıonıdı, (EPP, EL)



Heyete eşilik edecekler:



Lefteris Chrıstoforou, (EPP, CY)

Costas Mavrıdes, (S&D, CY)

Demetris Papadakıs, (S&D, CY)

Eleni Theocharous, (ECR, CY)

Takis Hadjıgeorgıou, (GUE, CY)

