Heyecan Plümer’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, 17 Eylül 2017 Pazar günü Gönyeli’de bulunan Plümer Koruluğu’nda yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda sezonun dördüncü yarışı, Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunda yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün (KKOK) sportif direktörlüğünde organize edilen yarış, Güven Sigorta, Bigibox Enerji FM ve Pekur Limited’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.

Yarışın basın toplantısı dün gerçekleştirilirken, toplantıya; KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KKOK Başkanı Zeki Topcu, Baştaşlar Construction direktörlerinden Sinem Baştaş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve KKORD Yönetim Kurulu Üyesi Hulus Eren katıldı.

Kofalı: “Halkımızı bu yarışa davet ediyorum”

KKORD Başkanı Hakan Kofalı, uzun bir yaz arasının ardından bu hafta sonu şampiyonanın kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla ve Baştaşlar Construction’ın ana sponsorluğunda bu Pazar gerçekleştirecekleri yarışın büyük bir çekişmeye sahne olacağını söyleyen Kofalı, “Tüm sponsorlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederken, halkımızı da bu yarışa davet etmek istiyorum.” dedi

Baştaş: “Amacımız gençleri spora teşvik etmek”

“Her yıl Eylül ayında organize edilen ve bu sene dördüncü kez KKORD’nin organizasyonu ile Baştaşlar Construction olarak bizim sponsorluğunu yürüttüğümüz “Baştaşlar Plümer Off Road Yarışı” bu Pazar yapılacak” diyen Baştaşlar Construction direktörlerinden Sinem Baştaş, “Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da paydaşlardan biri olması bizim için bu organizasyona ayrı bir anlam kattı. Çünkü, Baştaşlar Construction olarak bizim amacımız, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapmaya teşvik etmektir” dedi. Baştaş, “Gün geçtikçe hem seyircisiyle, hem de katılımcısıyla büyüyen off road camiası bu Pazar da güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Herkesi Pazar günü Plümer’e bekleriz” ifadelerini kullandı.

Hasan Karaokçu: “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında herkesin destek olması gerekir”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu “Öncelikle bu yıl KKORD ve KKOK ile verimli bir iş birliği içerisine girdiğimizi söylemek istiyorum. Esas amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve hız tutkularını yollarda değil parkurlarda, daha keyifli halde ve kimsenin hayatını riske atmaycak şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak olduğunu belirtmek isterim” diyerek sözlerine başladı “Bu yolun çıkışı var” sloganıyla şampiyonanın gerçekleştirildiğini ve geride kalan yarışların ardından çok olumlu geri dönüşler almalarıın kendilerini sevindirdiğini söyleyen Karaokçu, “Geride kalan yarışlarda çok başarılı ve disiplinli yarışlar organize eden dernek ve kulüp yönetimlerini kutlamak istiyorum. Bu yarışın bizim için bir diğer önemi ise Baştaşlar Construction’ın ana sponsor olmasıdır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her bireyin, her örgütün, her kuruluşun bu tip organizasyonlara destek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda Baştaşlar Construction’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Topcu: “Off road sporunu ileri götürmek için canla başla çalışıyoruz”

KKOK Başkanı Zeki Topcu, “Öncelikle KKORD’ye bize güvendikleri için ve her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonlarının sportif direktörlüğünü bizlere verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz de ekibimle birlikte off road sporunu daha ileriye götürebilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu yarışın da hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Güzel bir yarış olmasını temenni ederken, halkımızı Pazar günü yarışa beklediğimizi belirtmek isterim” açıklamasını yaptı.

Yarışın detayları

Yarışla ilgili bilgiler veren Hulus Eren, kayıtların sürdüğünü, şu ana kadar 17 kayıt aldıklarını belirtti. Yenilenen ve yaklaşık 1.9 kilometre uzunluğundaki Plümer off road parkurunda yapılacak yarışta ekipler ikişer kez parkura çıkacaklar ve her çıkışlarında ikişer tur atacaklar. Beş yarıştan oluşan 2017 KKORD Off Road Şampiyonası’nın sondan bir evvelki yarışı şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olacak. Sezonun ilk yarışında olduğu gibi 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Baştaşlar Plümer Off Road Yarışı” şampiyonluk düğümünü çözebilir. Birinci olan ekibin 30 puan alacağı yarış öncesi şampiyonada lider durumda Mustafa Şah-Halil Şah ikilisi yer alırken, 20 puan içerisinde 9 ekibin bulunması dikkat çekti.

Pazar sabahı 10.00’da başlayacak

Yarış, Pazar günü saat 10.00’da Plümer Off Road Parkuru’ndan start alacak ve iki kısım üzerinden yapılacak. Araçların motor hacimlerine göre dört kategori üzerinden gerçekleşecek yarışın kayıtları ise yarın kapanacak. Bu sezon değiştirilen ve ralli sprint formatıyla yapılan yarışlar daha akıcı hale gelirken, 10.00’da başlayacak yarışın ödül töreninin Plümer’de saat 15.00’de yapılması planlanıyor.