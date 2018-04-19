Heyecan Lefke’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği 2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 22 Nisan pazar günü Lefke’de başlıyor. Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra Lefke’de gerçekleştirilen rallinin ardından bu yıl sezonun açılışı adanın batısında gerçekleştiriliyor.

Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan ve geleneksel olarak organize edilmesi planlanan Lefke Rallisi, Pazar günü saat 10.00’da Lefke çarşısından başlayacak. Rallide ekipler 10.30 – 12.00 saatleri arasında 2 kez Bağlıköy etabını, 12.00 – 14.00 saatleri arasında Baraj etabını ve 14.00 – 15.30 saatleri arasında da 2 kez ilk kez yapılacak olan CMC etabını geçerek Lefke çarşısında saat 16.00’da bitiş çizgisine ulaşacak. Sezonun ilk yarışına toplam 15 araç kayıt yaptırdı. Kayıt listesi şöyle: