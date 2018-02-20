Heyecan kaldığı yerden

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen büyükler liglerine dün akşam oynanan üç karşılaşma ile devam edildi. Büyük kadınlarda Cumartesi günü Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile DİGEM arasında oynanan mücadelenin ardından dün akşam YDÜ – Esentepe Yetenek Avcıları maçı ile iki ekip ligdeki ilk maçlarını oynadı. Büyük Erkekler Ligi ise dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Gençlik Gücü ve YDÜ – UKÜ maçları ile başladı.

Esentepe Lefkoşa’da kazandı

Büyük Kadınlar Ligi’nde Cumartesi günü oynanan maçta UKÜ rakibi DİGEM’i 27-21 yenerek sezona galibiyetle başladı. İlk haftanın ikinci maçında ise Atatürk Spor Salonu’nda YDÜ, Esentepe Yetenek Avcıları’nı konuk etti. Esentepe rakibini 39-29 yenerek lige galibiyetle başladı. Ligde bu akşam saat 19.00’da Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak olan Şahlan, DAÜ maçı ile ilk hafta tamamlanacak.

Büyük Erkekler’de DAÜ ve UKÜ galip

Büyük Erkekler Ligi’nin ilk haftasında ise ligin son şampiyonu DAÜ ile ligin yeni ekiplerinden Gençlik Gücü arasında oynandı. DAÜ rakibini 30-24 yenerek lige galibiyetle başlamış oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ise UKÜ konuk olduğu YDÜ’yü 38-25 mağlup etti.

Fotoğraf: Kanı Aldağ