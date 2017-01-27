Heyecan kaldığı yerden
Futbolda geçtiğimiz gün Birinci Lig Beyaz Grup karşılaşmaları ile başlayan ikinci devrede bugün Süper Lig, yarın da Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarı başlayacak
K-Pet Ligleri’nde hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Süper Lig’de ikinci yarı bu akşam oynanacak Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı ile başlayacak. Karşılaşmada Kerem Eran düdük çalacak. K-Pet Birinci Lig’de ikinci yarısı başlayan Beyaz Grup’un ardından Kırmızı Grup’ta da da ikinci devre haftasonu oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Program şöyle:
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Türk Ocağı
Kerem Eran
YARIN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Yalova
Mehmet Malek
Canbulat Stadı
Mağusa TG – GAÜ Çetinkaya
Timur Ercan Bodi
Fikri Karayel Stadı
Binatlı – Mormenekşe
Ali Özer
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Gençlik Gücü
Utku Hamamcıoğlu
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Mehmetçik
Serdar Bilgimer
Dipkarpaz sahası
Dipkarpaz – Mesarya
Necmi Bulut
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi - Gönyeli
İhsan Payas
Yakup Özorun Stadı
Bostancı Bağcıl – Denizli
Turgay Misk
PAZAR
K-Pet SüperLig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Küçük Kaymaklı – Lefke
Serhan Şimşek
İskele Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Baf ÜY
Mehmet Sezener
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Cihangir
Fehim Dayı
K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yeni Boğaziçi
Mustafa Öztugay
Görneç Üç Şehitler Stadı
Akova – Göçmenköy
Emre Öztaşlı
Maraş Stadı
Maraş - Merit A. Yeşilova
Serkan Durmaz
K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Karşıyaka
Hasan Eriş
M. Özkayım Stadı
Ozanköy – Esentepe
Hüseyin Özkan
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta - Doğancı
Hüseyin Eyyüpler
Not: A takım karşılaşmaları 14.30’da, A2 karşılaşmaları 12.00’de başlayacak. Süper Lig’de Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı A takım karşılaşmasının başlama saati 18.30, A2 karşılaşmasının başlama saati 14.30