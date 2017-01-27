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Heyecan kaldığı yerden

Heyecan kaldığı yerden

Futbolda geçtiğimiz gün Birinci Lig Beyaz Grup karşılaşmaları ile başlayan ikinci devrede bugün Süper Lig, yarın da Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarı başlayacak

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K-Pet Ligleri’nde hafta sonu oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Süper Lig’de ikinci yarı bu akşam oynanacak Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı ile başlayacak. Karşılaşmada Kerem Eran düdük çalacak. K-Pet Birinci Lig’de ikinci yarısı başlayan Beyaz Grup’un ardından Kırmızı Grup’ta da da ikinci devre haftasonu oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Program şöyle:

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Türk Ocağı

Kerem Eran

 

YARIN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Yalova

Mehmet Malek

 

Canbulat Stadı

Mağusa TG – GAÜ Çetinkaya

Timur Ercan Bodi            

 

Fikri Karayel Stadı

Binatlı – Mormenekşe

Ali Özer

 

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Gençlik Gücü

Utku Hamamcıoğlu

 

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Mehmetçik

Serdar Bilgimer

 

Dipkarpaz sahası

Dipkarpaz – Mesarya

Necmi Bulut

 

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi - Gönyeli

İhsan Payas

 

Yakup Özorun Stadı

Bostancı Bağcıl – Denizli

Turgay Misk

 

 

 

PAZAR

K-Pet SüperLig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Küçük Kaymaklı – Lefke

Serhan Şimşek

 

İskele Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – Baf ÜY

Mehmet Sezener

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Cihangir

Fehim Dayı

 

K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yeni Boğaziçi

Mustafa Öztugay

 

Görneç Üç Şehitler Stadı

Akova – Göçmenköy

Emre Öztaşlı

 

Maraş Stadı

Maraş - Merit A. Yeşilova

Serkan Durmaz

 

K-Pet Birinci Lig Beyaz Grup

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Karşıyaka

Hasan Eriş

 

M. Özkayım Stadı

Ozanköy – Esentepe

Hüseyin Özkan

 

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta - Doğancı

Hüseyin Eyyüpler

 

Not: A takım karşılaşmaları 14.30’da, A2 karşılaşmaları 12.00’de başlayacak. Süper Lig’de Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı A takım karşılaşmasının başlama saati 18.30, A2 karşılaşmasının başlama saati 14.30

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